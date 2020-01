Relatório preliminar aponta que Boeing ucraniano pegou fogo antes de cair no Irã

Irã - Oficiais que investigam a queda de um avião Boeing 737 em Teerã, capital do Irã, divulgaram nesta quinta-feira, 9, um relatório preliminar do acidente. De acordo com o levantamento inicial, a aeronave foi consumida pelo fogo antes de atingir o chão. O relatório cita testemunhas que presenciaram o acidente do solo e outras que estavam em uma aeronave que sobrevoava o local.



O jato de três anos, que teve sua última manutenção programada na última segunda-feira, 6, encontrou um problema técnico, não especificado, logo após a decolagem. A aeronave desapareceu do radar a 8.000 pés (2.440 metros).



O relatório também informa que a tripulação do avião não chegou a fazer contato por rádio para pedir ajuda. A equipe tentava fazer o avião voltar ao aeroporto Imam Khomeini, de onde saiu, quando o acidente aconteceu.



Os investigadores também divulgaram que as caixas pretas do avião foram recuperadas, embora estejam danificadas e, por isso, algumas partes da memória tenham se perdido.



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse que investigadores ucranianos já chegaram ao Irã para ajudar na investigação. Ele também afirmou que pretende ligar para o presidente iraniano, Hassan Rouhani, para conversar sobre o acidente.



"Sem dúvida, a prioridade da Ucrânia é identificar as causas do acidente", disse Zelenskiy. "Certamente descobriremos a verdade "



O Boeing 737-800 da companhia aérea UIA voava de Teerã, capital do Irã, para Kiev, capital da Ucrânia, e transportava principalmente iranianos e iranianos-canadenses. A aeronave caiu pouco após decolar na madrugada de quarta-feira, 8, matando todas as 176 pessoas a bordo.



Muitos dos passageiros eram estudantes internacionais que frequentavam universidades no Canadá; eles estavam voltando para Toronto por Kiev, depois de visitarem a família durante as férias de inverno.

Irã rejeita entregar caixas-pretas de avião da Ucrânia



A tensão entre EUA e Irã vai dificultar as investigações do acidente com o Boeing 737. O Irã disse na quarta que não entregará as caixas-pretas à americana Boeing, fabricante do avião, segundo a agência de notícias iraniana Mehr. O aviso indica que o governo também não deve colaborar com outras autoridades dos EUA, como o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês). O chefe da Organização de Aviação Civil do Irã, Ali Abedzadeh, disse que não está claro qual país analisará as caixas-pretas do Boeing 737-800.



Pouco depois da queda, a embaixada ucraniana em Teerã atribuiu o acidente a uma "pane em um motor da aeronave, por razões técnicas", dizendo excluir "a tese de ataque terrorista". Depois, removeu o trecho do comunicado.



O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, pediu a todos que "se abstenham de especular" sobre a queda. Ele interrompeu suas férias em Omã, ordenou uma investigação do acidente e a inspeção de toda a frota aérea civil ucraniana. Já o chanceler Vadym Prystaiko disse que Ucrânia e Irã concordaram em "coordenar as investigação para determinar a causa do acidente".



Segundo autoridades da Ucrânia, o avião levava 82 iranianos, 63 canadenses, 10 suecos, 4 afegãos e 3 britânicos. Outros 11 eram ucranianos, incluindo os 9 tripulantes. O Canadá abriga uma grande diáspora iraniana. Na quarta, o premiê canadense, Justin Trudeau, pediu uma "investigação profunda".



A empresa aérea informou que o Boeing 737 foi construído em 2016 e tinha passado por uma revisão técnica dois dias antes. "Era um dos nossos melhores aviões, com uma tripulação excelente e segura", declarou o presidente da empresa, Ievguen Dykhne.



Acidentes anteriores envolvendo a Boeing obrigaram países rivais dos EUA a deixar de lado ressentimentos e permitir que especialistas americanos tivessem acesso aos locais dos acidentes. Na maioria dos casos, esses governos não tinham capacidade ou experiência para conduzir as investigações complexas sozinhos. Mas, em meio às hostilidades entre rã e EUA, qualquer entendimento parece estar longe.



Horas antes do acidente, o Irã havia lançado mísseis contra bases militares dos EUA no Iraque, em retaliação pela morte do general Qassim Suleimani, ordenada pelo presidente Donald Trump.



Também ainda não está claro se o NTSB, outras agências reguladoras de aviação dos EUA ou a Boeing estariam dispostos a endossar uma investigação iraniana, mesmo que a apuração fosse solicitada por autoridades do Irã.



A norma em casos de acidentes aéreos, segundo o Anexo 13 da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, é que o Estado onde ocorre um acidente é responsável pelas investigações, mesmo que o NTSB possa "designar um representante credenciado dos EUA e nomear consultores para cumprir procedimentos e recomendações de segurança a partir do Estado de ocorrência". O Irã ratificou essa convenção em 1950.



O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse nesta quarta que o governo americano pediu uma cooperação total com qualquer investigação sobre a causa da queda. Pompeo afirmou, em comunicado, que os EUA estão preparados para oferecer à Ucrânia toda a assistência possível.



"Estamos prontos para prestar (nossa) assistência", disse um porta-voz da Boeing, rejeitando dizer se, em razão do embargo dos EUA, os funcionários do grupo seriam autorizados a viajar para Teerã. (Com agências internacionais).



O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau disse que 138 dos passageiros mortos rumavam para o Canadá. O acidente se tornou um dos piores desastres de aviação ligados ao país.



A bandeira do Parlamento em Ottawa foi hasteada a meio mastro, e Trudeau prometeu chegar ao fundo do desastre. "Saiba que todos os canadenses estão sofrendo com você", disse ele às famílias das vítimas.



Embora a causa da tragédia permaneça desconhecida, o desastre pode prejudicar ainda mais a reputação da Boeing, que foi atingida por dois acidentes mortais envolvendo um modelo diferente do jato da Boeing, o novo 737 Max, que foi aterrado por quase 10 meses.



O alvoroço levou à demissão do CEO da empresa no mês passado. A Boeing estendeu os pêsames às famílias das vítimas e disse que está pronta para ajudar nas investigações.