Parlamento britânico aprova acordo do Brexit de Johnson

Londres - O Parlamento britânico aprovou, por 330 votos a 231, o acordo do Brexit apresentado pelo primeiro-ministro Boris Johnson, que foi negociado por ele com a União Europeia (UE). A legislação agora vai para a Câmara dos Lordes, a câmara alta, na segunda-feira, onde se espera que seja debatida por cerca de uma semana.



A Câmara dos Lordes tem poder limitado para alterar essa legislação. Caso não haja alterações, o projeto exigiria apenas a assinatura da rainha Elizabeth II para se tornar lei. Depois, o projeto precisa de aprovação em Bruxelas, inclusive do Parlamento Europeu, passo que também deve ser uma formalidade.



Isso abriria o caminho para o Reino Unido encerrar sua relação de 46 anos com a UE em 31 de janeiro. O acordo de divórcio cobre pagamentos devidos à UE e direitos dos cidadãos após o Brexit, bem como um mecanismo para evitar uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.