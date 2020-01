Meghan Markle assina contrato com Disney e destinará cachê para defesa animal

Londres - Após o rompimento de Meghan Markle e o príncipe Harry com a família real, chamado de 'Megxit' (uma referência ao Brexit), a duquesa de Sussex deverá emprestar a voz para dublagem de um dos filmes da Disney.



A informação foi publicada neste sábado, pelo jornal The Times, sem fonte divulgada.



De acordo com a publicação, o cachê de Meghan será doado integralmente para uma organização que faz caridade e que protege elefantes. Detalhes sobre qual personagem ou animação seria não foram informados.



A entidade que deve receber a doação da Disney pela voz de Meghan será a Elephants Without Borders. A notícia não foi confirmada pela porta-voz da duquesa.



Antes de se casar com o príncipe Harry, Meghan Markle era atriz e se tornou conhecida por interpretar uma advogada na aclamada série americana Suits.