Príncipe William lamenta saída de Harrry e Meghan da família real

Londres - Neste domingo, o príncipe William concedeu a primeira entrevista após a decisão do irmão príncipe Harry e Meghan Markle anunciarem que estão deixando a família real britânica. Ao jornal "The Sunday Times", William disse que está muito triste.



"Tudo que podemos fazer, tudo que eu posso fazer é tentar, e apoiá-los. Eu quero que todos trabalhem como equipe. Sempre abracei meu irmão. Não posso mais", disse.



Nos próximos dias, a rainha Elizabeth II receberá Harry e a família para discutirem a saída do casal da monarquia inglesa. O encontro foi marcado como uma emergência e será na casa de campo da em Sandringham.