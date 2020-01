Gato escapa durante voo e causa tumulto dentro de avião

Viajar com animais de estimação dentro do avião tem se tornado uma prática cada vez mais comum. A norte-americana Emily Barber resolveu aproveitar a possibilidade e transportar seu gato junto dela na aeronave, em uma bolsa específica para animais. Porém o pet foi esperto o suficiente para se libertar durante a viagem e causar um verdadeiro tumulto dentro do avião.

"Minha pequena agente do caos fez com que eu, quatro aeromoças e diversos passageiros ficassemos correndo de um lado para o outro dentro do avião, procurando-a", contou em uma publicação no Facebook. "Podem ter certeza que foram os oito minutos mais humilhantes da minha vida", disse Emily.

Apesar do susto, no fim das contas ela conseguiu recuperar o felino e o ocorrido ainda rendeu diversas risadas para quem estava dentro da aeronave. "A tripulação usou o alto-falante para anunciar que um gato estava fora da bolsa", finaliza.