Avião é obrigado a despejar combustível e material cai sobre escola em Los Angeles

California - Um avião que retornava ao Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos Estados Unidos, jogou combustível de aviação sobre uma escola, deixando algumas pessoas com ferimentos leves, segundo relatos da mídia local.



O avião da empresa Delta decolou com 149 passageiros e ia para Xangai, na China, mas instantes depois voltou para o aeroporto, segundo o jornal Los Angeles Times .



"Logo após a decolagem, o vôo 89 para Xangai sofreu um problema no motor que exigia que a aeronave retornasse", disse o porta-voz da Delta, Adrian Gee. "A aeronave pousou em segurança após uma liberação de combustível de emergência para reduzir o peso da aterrissagem", explicou.

Dezessete crianças e nove adultos de uma escola primária de Cudahy, localizada no sudeste de Los Angeles, foram tratados por ferimentos leves, segundo o Departamento de Bombeiros. Ninguém foi levado para um hospital e nenhuma evacuação foi iniciada.



O porta-voz Nicholas Prange disse que duas classes estavam do lado de fora quando o líquido choveu pouco antes das 12 horas da terça-feira (14). Estudantes e funcionários foram instruídos a ir para o interior do prédio.



Em um comunicado, o porta-voz da Administração Federal de Aviação dos EUA, Allen Kenitzer, disse que o voo 89 da Delta Air Lines declarou uma emergência após decolar, depois retornou ao aeroporto e "pousou sem incidentes".