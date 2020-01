Vídeo: Teto de ginásio desaba durante forte chuva e quase atinge crianças

Carolina do Norte - Câmeras de segurança de um colégio na cidade de Clinton, no estado norte-americano da Carolina do Norte, registraram na última terça-feira (14) os momentos de tensão vividos por um grupo de estudantes que realizavam atividades físicas no ginásio quando um pedaço do teto veio abaixo durante uma forte chuva.

Segundo informações da rede de TV Fox News, uma parte do teto do ginásio da Escola Union Intermediate cedeu devido ao acúmulo de água da chuva e dos fortes ventos que castigam a região do condado de Sampson nos últimos dias.

Apesar da gravidade da situação, uma porta-voz do Conselho Administrativo das Escolas do Condado de Sampson confirmou que nenhuma criança se feriu se feriu com gravidade e apenas três foram encaminhadas ao hospital. Ao todo, 25 alunos estavam no local no momento do desabamento.

"Ficamos muito felizes com o fato de que apenas três crianças se feriram, e todas elas sem maior gravidade. Nossa prioridade são os alunos. O prédio pode ser reconstruído. Então, temos que agradecer por nenhum deles ter se machucado", afirmou a porta-voz Wendy Cabral.



Após o incidente, todos os alunos do colégio foram mandados de volta para casa e o ginásio foi interditado. Nesta quarta, alguns moradores fizeram imagens do estrago causado pela chuva e postaram nas redes sociais.