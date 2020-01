EUA e China avançam passo importante para relação equilibrada e justa, diz Trump

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu país e a China estão avançando "um passo importante para uma relação equilibrada e justa". A declaração foi feita durante discurso na cerimônia de assinatura da "fase 1" do acordo comercial entre as nações, que acontece nesta quarta-feira, 15, em Washington.



O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, destacou o "incrível relacionamento" com os chineses. Ele ainda classificou o acordo comercial sino-americano como claro, justo e recíproco. "Fizemos progresso em questões ligadas a manipulação cambial", disse, destacando que houve também "grande progresso em relação a propriedade intelectual e transferência tecnológica."



Trump agradeceu ao presidente chinês, Xi Jinping, pelo pacto e prometeu ir à China em um futuro próximo, como gesto de reciprocidade.



Detalhes do acordo ainda não foram divulgados.