Chocante! Jovens descobrem que são irmãs por rede social e pais revelam história

A internet tem mesmo o poder de transformar a vida das pessoas, seja para melhor ou para pior. Mas neste caso, a história foi positiva e graças a essa conexão irmãs que não sabiam da existência uma da outra puderam se conhecer.

Nabila Az-Zahra, de Gowa, na Indonésia, foi separada de sua irmã Nadya, quando ainda era bebê.

Segundo o jornal Tge Jakarta Post, Nabila foi alertada pelo Twitter que outra jovem usava fotos que pareciam ser ela. As redes sociais costumam ter esse sistema de segurança para evitar perfis fakes. No início, a estudante desconfiou que era justamente um perfil falso dela, mas com o tempo foi ficando curiosa.

Nadya também ficou sabendo do seu "clone" e buscou saber o que estava acontecendo e percebeu uma semelhança muito grande entre as duas. "Nesse momento, disse a ela que seria melhor fazer uma videochamada para não perder tempo", contou a menina.

Durante a chamada, as duas notaram que eram tão iguais, que pareciam estar olhando para o espelho. Além da aparência, as duas descobriram diversos gostos em comum. "Fizemos perguntas pessoais durante a ligação, como peso, altura, cor favorita e bebida favorita. Nossas respostas foram 90% semelhantes!", revelou Nabila no perfil do Twitter. "Nadya, me perguntou: 'E se fomos gêmeas?' Eu disse que ficaria muito feliz, seria como unho tornado realidade. Eu considerei a possibilidade e decidi pergunta à minha mãe sobre isso", contou.