Menor homem do mundo morre aos 27 anos

Morreu o homem mais baixo do mundo capaz de caminhar, segundo o Livro dos Recordes. Khagendra Thapa Magar faleceu nesta sexta-feira (17), no Nepal, aos 27 anos. Ele tinha apenas 67,1 cm de altura e não resistiu a uma pneumonia depois de ter sido atendido em um hospital de Pokhara, a 200 km de Katmandu, onde morava com os pais.

Conforme amigos de Khagendra, ele também tinha problemas cardíacos e asma. Por isso, costumava ficar internado em hospitais. Nascido em 14 de outubro de 1992, ele era o filho mais velho do casal Roop Bahadur e Dhan Maya.

Depois que foi reconhecido oficialmente o menor homem do mundo, há quase 10 anos, ele passou a viajar por mais de uma dezena de países e apareceu em várias emissoras de TV na Europa e Estados Unidos.

Pelo mesmo motivo, ele também foi convidado a promover o Nepal, país onde fica a montanta mais alta do mundo, o monte Everest. E chegou a conhecer a mulher mais baixa, Jyoti Amge, da Índia.

Agora, o recorde de menor homem do mundo capaz de caminhar é de Edward “Nino” Hernandez, da Colômbia, um DJ que mede 70,2 cm de altura, de acordo com o Guinness.