Brasileira é detida por suspeita de ter matado namorado a facadas em Portugal

Lisboa - A polícia portuguesa prendeu a brasileira Simara da Silva Santos, de 32 anos, na última segunda-feira. A brasiliense é suspeita de ter matado o namorado, também brasileiro, a facadas na cidade de Odivelas, cidade que pertence ao distrito de Lisboa. O crime teria acontecido após uma discussão, segundo a imprensa local.



Outras informações da imprensa portuguesa dão conta de que os ferimentos foram causados na região dorsal da vítima por uma faca de cozinha. A TV TVI afirma que a brasileira alegou ter agido em legítima defesa.

Ao portal G1, Elisângela Araújo , uma amiga de Simara, disse que acionou o Ministério das Relações Exteriores (MRE), mas não teve resposta. O Palácio do Itamaraty, por sua vez, declarou não ter notícia do caso até a tarde desta terça (21). O ministério também disse não ter registro de tentativa de contato de familiares da brasileira.

Ainda segunda a amiga de Simara, o crime teria ocorrido após uma crise de ciúme do namorado. Elisângela contou que a brasiliense mora em Portugal desde dezembro. A brasileira trabalhava como cuidadora de idosos e tinha visto de turista. Apesar de ter deixado três filhos no Brasil, Simara pretendia continuar no país no qual conheceu o namorado.