Vingança? Homem morre ao ser atacado por galo que ele levava para rinha na Índia

Um homem morreu na Índia após sofrer ataque de um galo que ele levava para participar de uma rinha. A ave tinha uma lâmina amarrada nas patas, estratégia usada nos combates entre os animais para que eles causem ferimentos um no outro, e a vítima sofreu um corte ao ser atacada.

Segundo a imprensa local, a ave estava sendo carregada pelo homem e se debateu, o que acabou cortando ele. De acordo com o jornal indiano Hindu, a ave atingiu o homem na altura da coxa e ele morreu momentos depois. Ainda não há mais detalhes sobre a morte, mas a suspeita é que ele tenha morrido de hemorragia.

Rinhas de galo são proibidas na Índia desde 1960. Algumas comunidades do interior do país, no entanto, ainda adotam a prática, ainda que ela seja ilegal.

No país também é comum a realização de "rinhas de passarinhos" — em que participantes amarram os animais para que briguem em uma celebração da colheita em um templo local.