Primeiro deputado negro da Alemanha é ameaçado de morte

Berlim - Karamba Diaby, um deputado alemão de origem senegalesa, recebeu uma ameaça de morte por e-mail que levou a polícia a abrir uma investigação. Vários jornais alemães relataram que também receberam uma cópia desta mensagem.



Na semana passada, o gabinete desse deputado socialdemocrata de Halle, na antiga RDA, foi alvo de tiros. Na quarta-feira, Diaby, de 58 anos, recebeu uma mensagem de e-mail, ameaçando-o de morte e assinada pela "orquestra de músicos do golpe de Estado". A mensagem termina com a saudação nazista "Heil Hitler!", segundo a imprensa alemã.



A mensagem também menciona o político conservador Walter Lübcke, assassinado em junho de 2019 em sua casa. O principal suspeito é um membro de grupos neonazistas.



Nascido e criado no Senegal, Diaby é o primeiro deputado negro da Alemanha. Foi eleito em uma região onde comportamentos xenófobos ganham força.



As ameaças de morte e as agressões físicas e verbais contra políticos aumentaram na Alemanha e causam grande preocupação, em um contexto político árido e sob pressão da extrema direita.



No ano passado, a polícia identificou 1.241 crimes de motivação política contra funcionários públicos. Muitos acusam a extrema direita de ser responsável por essa deterioração do clima político desde seu retorno ao Parlamento em 2017.