Londres - O primeiro-ministro britânico Boris Johnson assinou nesta sexta-feira o acordo de retirada da UE. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciaram há poucos minutos que assinaram o Acordo de Retirada do Reino Unido da União Europeia, abrindo caminho para a ratificação do documento pelo Parlamento Europeu.



O ato ocorre dois dias após a Câmara dos Lordes ter aprovado o projeto de lei que descreve os termos da separação do bloco, concluindo a sua tramitação pelo Parlamento britânico. Ontem, o documento foi assinado pela Rainha Elizabeth II, uma formalidade que o converteu definitivamente em lei no Reino Unido.



A expectativa é que o acordo do Brexit seja ratificado pelo Parlamento Europeu na próxima quarta-feira.

* Estadão Conteúdo e AFP