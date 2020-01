Um morador de Stirling, no Sul da Austrália, presenciou e registrou um momento de muita fofura. Um coala bebê invadiu a sua propriedade bastante assustado depois de se perder da mãe e a confundiu com o cachorro do local.



Nas imagens registradas, o coala dá um forte abraço no cachorro, que tenta se desvencilhar, mas com a insistência do novo companheiro, acaba cedendo.



Os coalas são bastante comuns na Austrália, mas não costumam viver em residências. Os animais precisam de árvores para o seu desenvolvimento.