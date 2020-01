Pai desmaia durante parto e imagem viraliza na web

O parto sempre é um momento emocionante para a família, mas para um pai essa emoção foi tão grande que ele desmaiou na sala de parto. A foto em que o homem aparece no chão, com enfermeiros em volta, enquanto a mãe sorri deitada na mesa de operação bombou nas redes. O bebê aparece no colo de uma enfermeira.

A imagem foi compartilhada pela página "Worthfeed" no Instagram e recebeu quase 8 mil curtidas. “Ele estava presente para encorajar a esposa durante o nascimento da primeira filha", brinca a legenda.

Não há mais informações sobre a identidade dos pais, mas a foto já havia repercutido no fórum Reddit e recebeu mais de 15 mil curtidas. "Pelo menos parece que ele conseguiu divertir a esposa", disse uma internauta. "Nunca olhe para além do lençol em um parto cesárea", aconselhou outro. "Poderia ser eu", brincou um terceiro.