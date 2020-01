Modelo tenta contrabandear metanfetamina para o Reino Unido dentro de 400 bonecos

Paola Morrish, de 42 anos, foi presa após tentar contrabandear metanfetamina dentro de 400 bonecos de plásticos e sacos de café. A modelo foi capturada depois que a polícia suspeitou da modelo no aeroporto de Stansted.Acredita-se que a droga, avaliada em £ 1 milhão, esteja ligada aos cartéis mexicano. Depois de abrir bonecos de luta a polícia encontrou a metanfetamina. Os detetives rastrearam o pacote para um endereço e observaram Paola ir buscar a encomenda na casa.David Morrish, marido de Paola, também admitiu que ajudou no contrabando. "Pensar que ela poderia estar lidando com personagens tão sérios é muito difícil de entender. Você não sabe o que as pessoas fazem a portas fechadas", disse uma vizinha do casal.A modelo se declarou culpada no ano passado. A sentença foi adiada até março pelo Tribunal da Coroa de Swindon e Paola permanece sob custódia enquanto seu marido pagou fiança.