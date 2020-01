Uma coelha cinzenta chamada Coco roubou as atenções durante um voo da United Airlines entre São Francisco (EUA) e Tóquio (Japão). Sua dona, a influenciadora Takako Ogawa, deu um verdadeiro dia de rainha para sua pet aproveitar a viagem de 11 horas, com direito a gravata e refeições chiques.

As fotos da coelha de oito anos de idade foram registradas por Takako e outros passageiros. Coco tinha um assento próprio, travesseiros e muita mordomia. O comandante do voo até deixou o co-piloto encarregado do controle da aeronave para conhecer a nova celebridade de perto.

Coco, a coelha cinzenta Reprodução/Instagram

Essa não foi a primeira viagem de Coco em um avião. Ela já havia feito o trajeto inverso há três anos, quando Takako se mudou do Japão para a Califórnia. Naquela ocasião, Coco precisou ficar em uma caixa de transporte com outros animais em um compartimento especial da aeronave.

Takako considera que Coco já tem certa idade, e ficou preocupada sobre o bem-estar de sua pet em uma caixa fechada por 11 horas. Ela, portanto, pagou US$ 100 a mais e registrou a coelha como um animal para “suporte emocional” durante o voo. Ao descobrir que o assento ao seu lado estava desocupado, Takako pediu autorização à tripulação para retirar Coco da bolsa de transporte. De acordo com ela, sua pet aproveitou a viagem.