A vida de Lady, uma gata de rua, não era nada fácil até dezembro de 2019, quando foi levada ao abrigo Dane County Humane Society, nos Estados Unidos. A pet chegou lá com infecção severa e hematomas em suas orelhas, o que resultou na remoção delas.

Mesmo passando por tantos momentos difíceis, Lady ainda era muito carinhosa, sempre pedia carinho para todos que chegam no abrigo, e merecia ganhar um lar amoroso. Então uma das voluntárias teve a ideia de fazer orelhas de crochê para que a pet usasse como se fossem "próteses". As fotos dela usando o acessório foram postadas no Facebook do abrigo e fizeram tanto sucesso que a gata foi adotada em alguns dias.