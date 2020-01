Candidato à Presidência da Bolívia é intimado ao desembarcar no país

La Paz - Ao desembarcar em La Paz, nesta manhã (28), o ex-ministro de Evo Morales e candidato à Presidência da Bolívia Luis Arce recebeu uma notificação do Ministério Público para prestar depoimento no caso de desvio de dinheiro público do extinto Fundo Indígena.



Arce é o candidato do Movimento ao Socialismo (MAS), partido do ex-presidente Evo Morales, e ex-ministro de Economia e Finanças Públicas. Ele estava na Argentina, onde participou do anúncio de sua candidatura à Presidência. O candidato a vice é David Choquehuanca, ex-chanceler do governo de Evo Morales.



A notificação judicial se refere ao caso do extinto Fundo Indígena, que financiava ações de desenvolvimento em zonas rurais e cujos recursos supostamente eram transferidos a contas privadas.



Além de Arce, o ex-ministro da Presidência Juan Ramón Quintana também está sendo investigado. Eles são acusados de incumprimento de deveres, uso indevido de influências e comportamentos antieconômicos. Arce deve prestar depoimento amanhã (29).



A promotora Heydy Gil disse ontem (27) que não existe um mandado de prisão contra Arce, mas confirmou o início de investigações. "As citações [para prestar depoimento] estão sendo emitidas, ainda não há mandado de prisão".



De acordo com a denúncia, Arce e Quintana tinham a obrigação de supervisionar e avaliar a administração do diretor executivo do antigo Fundo Indígena e realizar as operações necessárias para o desempenho de suas funções, além de serem responsáveis pela aprovação do relatório de auditoria das operações realizadas.



Em 19 de janeiro deste ano, ele foi escolhido candidato à Presidência da Bolívia pelo MAS, para as eleições gerais de 3 de maio.