Estado Islâmico reivindica ataque com faca em Londres

Beirute - O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou nesta segunda-feira o ataque com faca cometido no domingo em Londres por um homem que foi morto após ferir duas pessoas, segundo um comunicado da Amaq, a agência de propaganda dos jihadistas.



"O ataque do bairro de Streatham no sul de Londres ontem (domingo) faz parte dos combatentes do Estado Islâmico", afirmou a Amaq em um comunicado.



"Ele realizou o ataque em resposta aos apelos para visar cidadãos dos países da coalizão" internacional antijihadista, ressalta o texto compartilhado no Telegram.

Duas pessoas foram esfaqueadas e agentes balearam e mataram o suspeito. Uma mulher ficou ferida com os estilhaços dos disparos.

A Polícia Metropolitana informou sobre o incidente na tarde deste domingo, pelo Twitter. "As circunstâncias estão sob avaliação; o incidente foi declarado como relacionado ao terrorismo", diz a corporação.



Em outra mensagem, ela informou que aparentemente há duas vítimas feridas e que o quadro já havia sido controlado.