Confira relação de países com casos confirmados de coronavírus

Pequim - A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou nesta terça-feira que a epidemia de pneumonia viral que surgiu na China ainda não constitui uma "pandemia".

Desde sua aparição em dezembro na cidade de Wuhan, no centro da China, o novo coronavírus já infectou mais de 20 mil pessoas e se espalhou para mais de 20 países.



Já matou 425 pessoas na China continental, de acordo com o último relatório anunciado pelas autoridades nesta terça-feira. Outra pessoa morreu na região autônoma chinesa de Hong Kong, e uma morte foi relatada nas Filipinas.



Fora da China, Macau e Hong Kong foram confirmados mais de 150 casos de contaminação.



China



O número de mortos chega a 425, com mais de 20.400 casos confirmados em todo o país, segundo o balanço oficial.



Macau, um popular centro de apostas entre turistas do continente, confirmou nove casos.



Em Hong Kong foram registradas 17 pessoas com a doença. Uma faleceu.



Austrália

Doze casos confirmados.



Camboja

Um caso



Coreia do Sul

Dezesseis casos confirmados



Filipinas

Dois casos, uma morte.



Índia

Três casos.



Japão

As autoridades confirmaram 20 casos, incluindo os dois primeiros no no país de transmissão de humano para humano.



Malásia

Dez casos confirmados.



Nepal



Um homem contagiado, que se recuperou e recebeu alta.



Singapura

Vinte e quatro casos confirmados.



Sri Lanka

O primeiro caso na ilha foi confirmado em 27 de janeiro.



Taiwan

Taiwan confirmou 10 casos.



Tailândia

Dezenove casos.



Vietnã

Dez casos.



Estados Unidos

Onze casos confirmados.



Canadá

Quatro casos, incluindo dois homens que viajaram para Wuhan.



Alemanha

Doze casos.



Finlândia



Primeiro caso confirmado na quarta-feira, um turista chinês procedente de Wuhan.



França

A França tem seis casos confirmados.



Espanha

Um caso, um turista alemão hospitalizado na ilha de La Gomera, e aparentemente contaminado na Alemanha.



Itália

Dois casos, dois turistas chineses.



Reino Unido

Dois casos.



Rússia

Dois casos, cidadãos chineses.



Suécia



Um caso, uma mulher que não teve a nacionalidade revelada.



Emirados Árabes Unidos

Cinco casos.