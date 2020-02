Incrível! Dona encontra cachorro perdido há anos por causa de latinha de cerveja

A marca de cerveja americana Motorworks Brewing lançou uma campanha em parceria com o abrigo de animais Manatee County Animal Shelter e estampou o rosto de cães que procuravam por um lar em suas latinhas. O objetivo era encontrar adotantes para eles, mas um reencontro improvável aconteceu quando Monica Mathis viu o rosto de seu cachorro perdido há 3 anos na foto de uma latinha da cerveja publicada nas redes sociais.

A norte-americana percebeu um detalhe diferente no olho da cadela e pensou "Ela se parece com a minha Hezel, calma, é a minha Hezel". Sem perder tempo, Monica entrou em contato com o abrigo que pediu para ela provar que Day Day era realmente Hezel. "Mandei para eles tudo que podia, várias fotos e documentos, para conseguir parar o processo de adoção e não perder minha cadela pela segunda vez", contou ela ao New York Post.

Com os documentos e fotos enviados, ficou claro para o abrigo que Day Day era realmente Hezel. Quando recebeu a confirmação, Monica não poderia ter ficado mais feliz. "Comecei a chorar, estava maravilhada." Ela também aproveitou para fazer um alerta: "Mantenham sempre os dados do microchip atualizados" - já que quando a cadela desapareceu do quintal ela já não morava no endereço cadastrado, por isso não foi encontrada com mais facilidade.

Graças ao reencontro, Hezel estará em casa para comemorar seu aniversário de sete anos.