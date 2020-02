Trump é absolvido do processo de impeachment nos Estados Unidos

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi absolvido nesta quarta-feira no Senado americano, no julgamento de impeachment, com o apoio de praticamente todos os republicanos, maioria na casa.



Dos 100 senadores, 52 republicanos consideraram o presidente inocente de abuso de poder (apenas Mitt Romney votou contra, ao lado dos democratas) e 53 o livraram da acusação de obstrução do Congresso, no processo iniciado em 18 de dezembro na Câmara de Representantes controlada pelo Partido Democrata.