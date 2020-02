Homem usa café quente para salvar gatinhos congelados e presos no gelo

Kendall Diwisch estava voltando para sua casa no Canadá quando avistou uma situação inusitada: três gatinhos com seus rabos presos no gelo, congelados sem poder se mexer. O homem não pensou duas vezes e foi até seu veículo onde buscou um copo de café quente. Rapidamente Kendall derramou o conteúdo nos rabos dos animais e conseguiu derreter o gelo, como registrou no vídeo abaixo.

Após salvar a vida dos gatinhos, Kendall levou os filhotes para casa e os deixou bem aquecidos e alimentados. Como ele não podia ficar com eles, usou seu Facebook para publicar a boa ação e tentar encontrar um lar para os filhotes."Eles parecem estar saudáveis e serem amigáveis", contou na publicação.

Poucos dias depois, Kendall registrou em seu perfil que os três gatinhos, que por pouco não sobreviveram, tiveram um final feliz e encontraram uma família que adotou todos eles juntos.

"Todos os três estão comendo, bebendo e muito animados. Muito obrigada a todos pela consideração e por se oferecerem para tomar conta deles," escreveu.