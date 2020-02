Evo Morales vai a Cuba para tratamento de saúde

Buenos Aires - O ex-presidente da Bolívia Evo Morales deixou Buenos Aires e viajou para Cuba, na madrugada desta segunda-feira - anunciou a imprensa local.



Em entrevista à Rádio Continental, o presidente Alberto Fernández explicou que a viagem foi informada às autoridades argentinas.



"Me parece que estava com um tratamento (médico) e tinha que viajar. Falou comigo há uns dias. Como refugiado, não está impedido de ir a Cuba. Tem direitos e pode exercê-los", disse Fernández à rádio nesta segunda-feira.



Morales, de 60 anos, vive na Argentina como refugiado político, após um breve asilo no México. A mudança de endereço aconteceu após sua renúncia à Presidência da Bolívia em 10 de novembro, em meio a uma convulsão social no país.



Na Argentina, permanecem refugiados os filhos do ex-presidente.



Morales governou a Bolívia por quase 14 anos e obteve uma polêmica vitória para um quarto mandato na eleição presidencial de 20 de outubro. Uma auditoria da OEA encontrou irregularidades que levaram à sua renúncia.



A Bolívia terá novas eleições em 3 de maio. Morales está impedido de se candidatar à Presidência, mas manifestou sua intenção de ganhar uma cadeira como legislador e instruiu seu advogado para que seu nome seja inscrito como candidato.