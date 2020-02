Vídeo: Gato é resgatado após dois anos preso na parede de um shopping

As pessoas que passavam por um shopping na Coreia do Sul reclamavam constantemente de barulhos ouvidos através das paredes. Foi aí que um homem que trabalhava no local decidiu verificar e encontrou nada menos que um gato preso dentro da parede (no espaço do forro).

O homem passou a dar de comer e beber ao gato por um painel na parede que era desparafusado por ele todos os dias. Tigelas e mais tigelas de comida e água eram empurradas buraco a dentro e voltavam vazias. Tentativas de resgate foram feitas, mas era difícil saber a localização exata do gato que perambulava sem parar pelas paredes.

Até que uma equipe de resgate decidiu instalar câmeras para tentar descobrir, de uma vez por todas, o lugar exato onde podiam realizar o resgate. Após as imagens recebidas e com a autorização do local, abriram buracos na parede e finalmente foi possível resgatar o gatinho de lá.

Ao sair do lugar que de certa forma foi sua casa por dois anos, o gato se mostrou bastante arisco e assustado, sendo necessária uma injeção para acalmá-lo. Foram realizados procedimentos veterinários para checar toda a saúde do animal.

Gato após ser resgatado Reprodução

Não se sabe como o gato foi parar lá, mas depois de todo o procedimento para resgatá-lo, ele foi adotado pelo homem que o alimentou por tanto tempo, ganhando um lar bom e seguro. Confira o vídeo do momento do resgate abaixo.