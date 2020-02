Indiano se suicida por acreditar estar contaminado com coronavírus

Nova Délhi - Um indiano se suicidou, convencido de que teria sido contaminado pelo novo coronavírus - informaram autoridades locais à AFP nesta quinta-feira (13). O governo informou que pretende reforçar a luta contra a desinformação e a psicose deflagradas por esta epidemia de pneumonia viral.



O homem de 50 anos, pai de três filhos, visitou um hospital do sul da Índia para se submeter a exames de sangue, após assistir a vídeos sobre a epidemia do COVID-19.



"Todos os exames dele eram normais, à exceção de uma infecção urinária, para a qual se recomendou tratamento", disse à AFP Penchalaiah, uma autoridade de saúde do distrito de Chittoor, no estado de Andhra Pradesh.



"Mas entrou em pânico e rasgou os resultados dos exames. Depois se suicidou", na segunda-feira, acrescentou a mesma fonte, sem informar se o homem tinha antecedentes psiquiátricos.



De acordo com a imprensa local, ele chegou a proibir seus familiares de se aproximarem.



"Ele disse que tinha medo que o vírus mortal nos contaminasse, se nos aproximássemos dele. Se alguém tentasse fazer isso, ele jogava pedras", contou um dos filhos ao jornal "Times of India".



Na Índia, até o momento, foram detectados três casos do novo coronavírus, conforme o Ministério da Saúde.



No total, 1.367 pessoas morreram, e mais de 60.000 foram contaminadas na China continental desde dezembro passado. Outros três óbitos foram registrados: no Japão, em Hong Kong e nas Filipinas.