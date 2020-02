Várias pessoas foram mortas a tiros na cidade de Hanau na noite desta quarta-feira, informou a polícia alemã. A cidade fica próxima a Frankfurt.



De acordo com veículos locais, o ataque teria acontecido em um salão de narguilé no centro da cidade. O agressor teria ainda seguido para outro local após os disparos.



Testemunhas relataram ter ouvido oito ou nove tiros. Até o momento, oito mortes foram confirmadas. Ainda não existem informações sobre a identidade do atirador ou sua motivação.