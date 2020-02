Vídeo incrível! Mergulhador escapa de ataque de tubarão assassino

Um mergulhador que não teve a identidade revelada quase perdeu a cabeça depois de ter sido atacado por um tubarão. O caso aconteceu na costa dos Estados Unidos e foi gravado por um colega do mergulhador.

No vídeo é possível ver o mergulhador nadando calmamente quando o tubarão se aproxima e parte na direção dele. Apesar da proximidade, o homem consegue se desvincilhar da boca do predador, que acaba apenas esbarrando no sujeito.

Confira aqui o vídeo

Apesar do susto, o mergulhador não se feriu durante o episódio. Depois de falhar no ataque ao ser humano, o tubarão seguiu seu caminho para longe do local.