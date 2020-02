Uma japonesa guia de ônibus turístico foi infectada pelo novo coronavírus pela segunda vez. Ela é a primeira pessoa do Japão a registrar a doença duas vezes.



O governo do país pediu adiamento de duas semanas de grandes reuniões e eventos esportivos, mas prometeu manter os Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio.



O país registrou oito mortes, incluindo quatro pessoas que estavam em um navio que ficou em quarentena.



Embora seja o primeiro caso conhecido no Japão, também foram relatados segundos testes positivos na China, onde a doença surgiu no final do ano passado.

A mulher, moradora de Osaka, apresentou resultado positivo após sentir dores de garganta e no peito, informou o governo local em comunicado. Ela havia recebido alta do hospital no dia 1º de fevereiro, depois de ter dado entrada no fim de janeiro.