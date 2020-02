Dona tenta foto de perfil com cãozinho e resultado surpreende

Muitos donos têm dificuldades de fotografar o animal de estimação porque o pet não para quieto e o registro fica todo tremido. Mas, no caso de Lucy, o problema não foi a hiperatividade de sua cadela, mas sim o sono. A canadense queria que o cachorrinha participasse de sua nova foto de perfil do Facebook, mas ela não parava de bocejar.

"Queria atualizar minha foto de perfil e pensei: 'Vai ser legal tirá-la ao lado do meu cachorro'. Então passei mais de meia hora tentando tirar uma foto decente. Foi uma tarefa muito difícil porque ela não parava de bocejar - e eu não a culpo, já que eu a acordei para as selfies. Achei que vocês fossem gostar do resultado, então segue uma sequência de bocejos", escreveu Lucy ao compartilhas as fotos hilárias em um grupo do Facebook.

Lucy tentando tirar uma foto de perfil com sua cadela Foto: Reprodução Facebook Lucy tentando tirar uma foto de perfil com sua cadela Foto: Reprodução Facebook Lucy tentando tirar uma foto de perfil com sua cadela Foto: Reprodução Facebook Lucy tentando tirar uma foto de perfil com sua cadela Foto: Reprodução Facebook

No final, depois de muitas tentativas, a foto perfeita que Lucy buscava aconteceu. Além do clique, a história rendeu mais de 4 mil curtidas.