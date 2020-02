EUA confirmam primeira morte pelo coronavírus

Washington - Os Estados Unidos registraram, neste sábado, a primeira morte por coronavírus no país. A vítima, de 50 anos, é uma moradora de King County, estado de Washington, e seu estado de saúde era considerado de "alto risco". As informações são dos jornais New York Times e CNN.



O governador de Washington, Jay Inslee, lamentou a morte. "Nossos corações estão com a família e amigos. Vamos seguir trabalhando até o dia em que ninguém morra desse vírus. Estamos fortalecendo nossa preparação e nossa capacidade de resposta. Eu estou comprometido em manter os moradores de Washington saudáveis, seguros e informados", afirmou Inslee em um comunicado.



A morte da mulher também foi confirmada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em entrevista na Casa Branca. "Ela era uma mulher maravilhosa", disse Trump.