Milhares marcham no Chile contra nova Constituição

Santiago - Milhares de pessoas identificadas com partidos de direita marcharam neste sábado em Santiago contra a redação de uma Constituição que substitua a herdada da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



A passeata ocorreu em uma área exclusiva de Santiago compreendida entre os bairros de Las Condes e Providencia, mas se estendeu até as imediações da Praça Itália, epicentro das manifestações que tiveram início em outubro passado contra o governo conservador de Sebastián Piñera.



Os chilenos devem decidir em plebiscito no mês de abril se aprovam a redação da nova Constituição.



Manifestações deste tipo acontecem todos os sábados em bairros exclusivos de Santiago há um mês. Esta foi a primeira que chegou às imediações da Praça Itália.