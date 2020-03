Modelo fica parcialmente cega por tatuagem nos olhos e decide processar tatuador

Uma modelo polonesa de 25 anos decidiu entrar com uma ação judicial contra um tatuador após perder parte da visão porque decidiu tatuar o globo ocular. Aleksandra Sadowska foi até o estúdio do homem, identificado apenas como Piotr A, e pediu a tatuagem inspirada em um rapper.



Ainda durante o procedimento, a mulher reclamou de dor intensa, o que foi considerado normal pelo tatuador. Segundo o jornal britânico Mirror, ela teria afirmado que não conseguia enxergar logo após a tatuagem nos olhos e o profissional indicou compressas e analgésicos.



Mesmo seguindo a indicação profissional, Aleksandra não melhorou e decidiu ir ao médico. Lá, eles constataram a perda de visão completa de um olho e parcial de outro. “Infelizmente, os médicos não me deram opiniões otimistas de melhora. O dano é muito profundo e extenso. Tenho medo de ficar completamente cega", afirmou a modelo em entrevista.



Após abertura do processo, investigações constataram que o tatuador cometeu uma série de erros. Um deles, o mais grave, foi usar tinta voltada para a pele nos olhos da modelo. "Há a clara evidência de que o tatuador não tinha condições de fazer um procedimento tão delicado. Ainda assim, ele decidiu fazer, o que nos levou a essa tragédia", afirmou o advogado da vítima. Se condenado, o homem pode pegar até três anos de prisão.