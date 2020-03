Argentina confirma 1º caso de coronavírus

A Argentina confirmou nesta terça-feira o primeiro caso de coronavírus no país, de acordo com a imprensa local.



Segundo o jornal Clarín, o paciente é um homem que voltou recentemente de viagem da Europa, onde visitou países como Itália e Espanha, e está internado em uma clínica de Buenos Aires.



O jornal La Nación destaca que a Argentina se torna o segundo país da região a confirmar uma pessoa infectada pela doença, depois do Brasil. Na América Latina, também já foram confirmados casos no Equador e no México.