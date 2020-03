Itália: número de mortos por coronavírus chega a 79

São Paulo - O número de mortes por coronavírus na Itália chegou a 79 nesta terça-feira, um salto de 27 em relação à atualização de ontem, informou a Defesa Civil italiana. Ao todo, 2.502 pessoas foram diagnosticadas com o vírus no país.



Entre os pacientes, 1.034 estão internados com sintomas e 229 estão sob tratamento intensivo. Outros mil estão em quarentena em casa e 160 foram curados.