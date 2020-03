Mãe deixa filho de castigo e o obriga a fazer flexões em chão de banheiro de shopping

Rio - Chateada com a desobediência do filho, uma mãe decidiu aplicar um castigo diferente: no próprio chão do banheiro, obrigou a criança a fazer flexões de braço.

O caso aconteceu nos Estados Unidos e a cena foi flagrada por outra mãe, que tirou uma foto aprovou a atitude. "Se as minhas mãos não estivessem ocupadas segurando meus filhos, eu teria aplaudido você", escreveu Molly Wooden, em uma publicação em seu Facebook que se tornou viral.

"Precisamos de mais mães como você, que não têm medo de educar seus filhos de acordo com o quê os outros vão pensar". "Mãe aleatória do Hobby Lobby (loja norte-americana), eu amo você!", completou ela.

De acordo com a publicação de Molly, a mãe que aplicou o castigo, Nicki Harper Quinn, agradeceu a postagem e o apoio.