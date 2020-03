Banco Mundial disponibilizará US$ 12 bilhões para países combaterem coronavírus

São Paulo - O Banco Mundial disse nesta terça-feira que lançará um programa de US$ 12 bilhões para apoiar esforços de países para combater o surto de coronavírus.



De acordo com o órgão, será oferecida uma série de programas de financiamento aos países para melhorias nos serviços de saúde, aumento das intervenções de saúde pública e apoio aos esforços do setor privado para responder ao surto.



"Estamos trabalhando para fornecer uma resposta rápida e flexível com base nas necessidades dos países em desenvolvimento para lidar com a disseminação da doença", disse o presidente do Banco Mundial, David Malpass, em comunicado.



"Isso inclui financiamento de emergência, aconselhamento político e assistência técnica, com base nos instrumentos e conhecimentos existentes do Banco Mundial para ajudar os países a responder à crise", acrescentou Malpass.