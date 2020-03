Polícia liberta mulher trancada no banheiro pelo próprio marido por medo de coronavírus

Vilnius - A polícia lituana anunciou nesta quarta-feira que precisou intervir para libertar uma mulher trancada no banheiro por seu marido, que temia que ela estivesse infectada com o novo coronavírus.



"Fomos informados que um homem e seus dois filhos adultos se recusavam a deixar essa mulher sair do banheiro depois que ela lhes disse que poderia estar infectada com o coronavírus", disse o porta-voz da polícia nacional Ramunas Matonis.



Ela teria dito ao marido que podia ter contraído o vírus conversando com alguém que veio do exterior.



"A polícia foi até a casa da família. Não houve violência ou denúncia, então uma ambulância foi chamada", disse o porta-voz.



Segundo a imprensa local, a mulher foi submetida a um exame de sangue, que deu resultado negativo para o coronavírus.



Até agora, apenas um caso de contaminação foi registrado na Lituânia, um país báltico de 2,8 milhões de pessoas. Trata-se de um homem de 39 anos que esteve recentemente em Verona, no norte da Itália.