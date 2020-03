Cientistas chineses descobrem como novo coronavírus entra no organismo

São Paulo - Em velocidade sem precedentes na história da ciência, especialistas chineses já descobriram os mecanismos pelos quais o novo coronavírus entra no organismo humano. A descoberta, publicada em caráter extraordinário na Science, é crucial para o desenvolvimento de medicamentos, vacinas e novos testes de diagnóstico para o Covid-19.



Segundo o novo estudo, o vírus se liga a uma proteína presente na membrana celular. Ao determinar a proteína que serve de porta de entrada para a doença, os cientistas oferecem um importante alvo para a ação de novas drogas. O próximo passo é ampliar o estudo para definir a estrutura completa dessa proteína.



"Nossas descobertas não apenas lançam luz sobre a compreensão dos mecanismos da infecção viral, como também vão facilitar o desenvolvimento de técnicas de detecção viral e potenciais medicamentos antivirais", afirmaram os autores, em nota oficial



O estudo foi realizado por pesquisadores do Instituto para Estudos Avançados de Hangzhou, da Universidade Westlake de Hangzhou e da Universidade de Pequim. Uma das características positivas da nova epidemia é a rapidez com que a comunidade científica vem oferecendo informações sobre o vírus recém-descoberto.