Itália: Número de mortos por coronavírus salta para 148

A Itália registrou um salto no número de mortos por coronavírus nas últimas 24 horas, com acréscimo de 41 pessoas, elevando o total de casos fatais para 148.



De acordo com o levantamento divulgado nesta quinta-feira, pelo Departamento de Proteção Civil do país, o total de infectados pelo vírus chega a 3.858.



A maior parte dos casos continua concentrada no norte da Itália, principalmente na Lombardia que soma 1.777 casos. Mas, segundo o departamento, já há registro de doentes com coronavírus nas 20 regiões do país.