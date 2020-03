Vídeo: Passageira chinesa tosse de propósito em comissária durante triagem de coronavírus

A passageira de um voo recebeu um golpe de mata-leão depois que começou a tossir de propósito sobre a equipe de comissários de bordo na intenção de deixar a aeronave. O vídeo foi divulgado no Youtube por Fugu M, segundo o jornal britânico 'The Sun'.

O avião pousou no Aeroporto Internacional de Pudong, em Xangai, na China, mas precisou ficar esperando sete horas por causa de uma triagem rigorosa do coronavírus.



"Uma chinesa ficou louca em um voo da Thai Airways e deliberadamente tossiu em uma comissária de bordo para tentar pressionar a equipe a abrir as portas e deixá-la sair", diz a publicação.

As filmagens mostram um comissário de bordo segurando a mulher em um mata-leão. Os passageiros usam máscaras. Vestindo rapidamente luvas de borracha, os funcionários cercam a passageira e tentam contê-la.



"Não podíamos abrir as portas do avião até que as instruções e as autoridades de saúde viessem para fazer as verificações. Portanto, a Thai Airways teve que esperar sete horas antes que os oficiais chegassem à fila de inspeção", explicou a empresa.



"A passageira chinesa ficou chateada por ter sido mantida por um longo tempo e tossiu em uma de nossas equipes. Depois que ela se acalmou, explicamos a situação e ela concordou em sentar e esperar pela triagem", diz a nota.



Confira: