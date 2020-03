Coronavírus: EUA recomenda que idosos estoquem alimentos e remédios e fiquem em casa

Washington - As autoridades sanitárias pediram nesta segunda-feira aos americanos que correm maior risco de desenvolver doenças graves se contraírem o novo coronavírus - como idosos e portadores de doenças crônicas - para comprar alimentos e remédios e se preparar para ficar em suas casas.



"Verifique se tem suprimentos à mão, como medicamentos de rotina para pressão arterial ou diabetes, além de medicamentos comuns e suprimentos médicos para tratar a febre e outros sintomas", disse Nancy Messonnier, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).



"Tenha suprimentos suficientes para ficar em casa por um período de tempo", acrescentou.



Messonnier disse que baseado em um estudo com 70 mil pacientes chineses, cerca de 15% a 20% desenvolveram quadros mais severos, em sua maioria adultos em idade mais avançada.



"A partir dos 60 anos há um maior risco para esse quadro, e ele aumenta com a idade", informou.



"O maior risco para doenças mais sérias e à morte está nas pessoas com mais de 80 anos", ressaltou.



Ele alertou que condições como diabetes, doenças cardiovasculares ou pulmonares potencializam mais ainda os riscos, acrescentou.



As pessoas que estiverem nessas categorias de risco devem evitar contato próximo com pessoas que estiverem doentes, limpar suas mãos com frequência, evitar tocar em superfícies em locais públicos e manter-se longe de multidões com pouca ventilação.



Durante o final de semana, o governo federal americano emitiu recomendações para que viajantes - principalmente os que possuem essas condições de saúde - evitassem viagens de cruzeiro em todo o mundo.



Eles também recomendam que os grupos de risco evitem viagens que não sejam de suma importância ou longos trajetos de avião.



Messonier alertou aos membros mais jovens e fora dos grupos de risco que organizem formas de cuidar dos seus entes mais velhos.



"Os ajudem a estocar comida, suprimentos médicos e outras coisas, porque então eles podem diminuir o fluxo para fazer compras, além de que deve-se pensar em um plano caso eles fiquem doentes ou vocês ficarem", disse a autoridade sanitária.



"Deve-se programar sobre quem poderá cuidar desses entes caso um de vocês adoeça", acrescentou.



Ela afirmou que as recomendações "podem não ser animadoras", mas ela estava se organizando em relação aos seus pais, ambos com mais de 80 anos e não moradores de áreas que foram afetadas diretamente pelo coronavírus.



Até o momento, há mais de 550 casos nos EUA e 22 mortos, de acordo com informações atualizadas pela Universidade Johns Hopkins.