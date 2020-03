Pequim - O presidente chinês Xi Jinping, que fez uma visita surpresa nesta terça-feira à cidade de Wuhan, afirmou que o coronavírus está "praticamente contido" nesta localidade e sua província, Hubei, epicentro da epidemia.



"Os primeiros resultados foram obtidos estabilizando a situação e mudando a tendência em Wuhan e em Hubei", onde 56 milhões de habitantes estão em quarentena desde o fim de janeiro, afirmou Xi, citado pela agência estatal Xinhua.



A China registrou nesta segunda-feira o menor número diário de novos casos de coronavírus desde que o país asiático começou a divulgar dados oficiais do surto, em 20 de janeiro, segundo contagem da Associated Press. Em comunicado, a Comissão Nacional de Saúde da China informou o registro de 19 novos casos e 17 novas mortes em decorrência do coronavírus na segunda-feira. Com isso, o total de pessoas infectadas pela doença na China continental chegou a 80.754 e o número de óbitos subiu para 3.136.

*Com AFP e Estadão