Um artista que realizava há mais de 15 anos espetáculos com cobras venenosas morreu no domingo depois de ser picado por uma delas durante uma apresentação no município do Andulo, província angolana do Bié. As informações são do jornal português Correio da Manhã.

Conhecido como "Rei das Montanhas", ele morreu a caminho do Hospital Municipal do Andulo.



Segundo testemunhas, citadas pela agência noticiosa angolana, Angop, o "Rei das Montanhas" encontrava-se em palco durante um espetáculo quando foi picado em um dos braços, por uma cobra venenosa, denominada "eulu-linene".



Mesmo picado, o homem continuou o show, rejeitando assistência médica, mas horas depois o braço começou a inflamar, tendo pedido socorro.



Há mais de 15 anos que o "Rei das Montanhas" fazia a criação de cobras e realizava quatro espetáculos por semana com os animais em alguns bairros do Andulo, para o qual levava diferentes tipos de serpentes.