Assunção - A prisão de Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto Assis, ganhou contornos políticos no Paraguai. O ex-chanceler Rubén Melgarejo Lanzoni pediu demissão do cargo de assessor geopolítico e questões internacionais do Ministério do Interior depois que foi revelado que a empresária Dalia López, apontada como parte do esquema de falsificação de documentos, havia contratado escritório de advocacia ligado a ele. Enquanto isso, o presidente da República, Mario Abdo Benítez, garantiu que a investigação seguirá "caia quem cair".



Tudo isso, depois de o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sergio Moro, ligar para o Paraguai pedindo explicações sobre a prisão de Ronaldinho Gaúcho, que é embaixador do Turismo do Governo Bolsonaro.



Na tarde desta terça-feira, Moro soltou nota oficial na qual confirma que manteve contato com autoridades paraguaias. "Em nenhum momento, houve interferência na apuração promovida pelo Estado paraguaio. O Ministério da Justiça e Segurança Pública preza pela soberania dos Estados e pela independência dos órgãos judiciários."



Já os advogados de Ronaldinho apontaram que o Ministério Público paraguaio trata Ronaldinho e o irmão com discriminação pelo fato de eles serem estrangeiros. "Tal coisa não existe. O Paraguai é um país legalmente soberano e essa soberania deve ser imposta. Contamos com fatos e argumentos sólidos para apoiar a prisão preventiva. Além disso, existe o perigo de fuga devido à falta de raízes dos réus no Paraguai", disse o promotor Marcelo Pecci.