Roma - O governo italiano anunciou nesta quarta-feira uma ajuda excepcional de 25 bilhões de euros (28,3 bilhões de dólares) para lutar contra a epidemia do novo coronavírus, que deixou mais de 600 mortos no país.



Deste valor, metade será destinado ao atendimento urgente e o restante será utilizado em uma fase posterior.



"Destinamos recursos extraordinários pelo total de 25 bilhões de euros", anunciou o primeiro-ministro Giuseppe Conte após um conselho de ministros.



O ministro de Economia, Roberto Gualtieri, explicou que um primeiro decreto está sendo elaborado e deve ser assinado ainda esta semana para o uso de 12 bilhões de euros de maneira imediata no setor de saúde.



Entre as indenizações que serão aprovadas também estão ajudas às famílias com filhos e aos setores empresariais mais afetados.



A Itália já havia designado em 5 de março 7,5 bilhões de euros para enfrentar a emergência, mas decidiu aumentar consideravelmente o valor com o agravamento da situação.



O país adotou a decisão apesar da crise econômica, com um déficit de 130% em relação ao PIB e que provoca divergências com as autoridades da União Europeia (UE).



Os dirigentes da UE se comprometeram na terça-feira a proteger com "todos os instrumentos" suas economias da crise do coronavírus, inclusive com a liberação de 25 bilhões de euros, em um tentativa de tranquilizar os mercados.



Vídeo mostra exército sobrevoando país com imagem santa

Um vídeo que circula na internet, mostra um avião, aparentemente militar, com uma imagem de Nossa Senhora, para abençoar o país.

Vídeo mostra avião, aparentemente militar, com uma imagem de Nossa Senhora, para abençoar o país.#ODia pic.twitter.com/oB5WCGF0ZN — Jornal O Dia (@jornalodia) March 11, 2020

Mortalidade na Itália por causa do novo coronavírus é 8 vezes a da Coreia do Sul



Dois dos países com mais casos de coronavírus depois da China apresentam taxas de mortalidade discrepantes. A letalidade da doença na Itália é mais de 8 vezes a observada na Coreia do Sul. Enquanto no país europeu já morreram 6,21% das pessoas confirmadas com a covid-19, no asiático a porcentagem de óbitos foi de 0,7%, segundo dados divulgados pelos departamentos de saúde dos dois países.



Fatores como a quantidade de idosos no país - a Itália tem uma população mais envelhecida do que a Coreia - e a estrutura dos sistemas de identificação de novos casos e assistência aos doentes ajudam a explicar a diferença entre os dois países. A disparidade indica que a taxa real de mortalidade pelo novo coronavírus pode ser menor do que a que vem sendo observada até o momento, de 3,5%. Desde os primeiros relatos, em dezembro, a covid-19 contaminou 117.356 pessoas em 107 países, com 4.252 mortes.



Na Coreia, o governo fez testagem em massa da população, identificando e somando casos assintomáticos. Após o país identificar o crescimento de casos relacionados a um culto religioso, pelo menos 200 mil pessoas foram testadas. "A vantagem de um teste em massa é que ele identifica tanto os casos graves quanto os brandos e até os assintomáticos. Isso aumenta muito o número de identificações. Mas se é feito somente o teste em quem busca o atendimento médico, o dado pode ficar enviesado, porque provavelmente só vai identificar os casos médios e graves, justamente onde a chance de evoluir a óbito é maior", explica Marcelo Gomes, pesquisador em saúde pública do Programa de Computação Científica da Fiocruz. Estima-se que isso é que tenha ocorrido na Itália.



A Coreia começou a ter registros pouco depois do início da epidemia na China. O primeiro relato de um caso foi feito em 20 de janeiro. O pico de casos novos em 24 horas ocorreu em 29 de fevereiro - com 909 registros - e nesta terça-feira, 10, foi de apenas 131. Assim como ocorre com a China, os novos casos vêm caindo e a epidemia começa a se estabilizar. Até terça, eram 7 513 casos confirmados e 54 mortes.



*Com AFP e Estadão Conteúdo