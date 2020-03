Rio - A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia de Covid-19 nesta quarta-feira. De acordo com o órgão, o número de casos, mortes e de países afetados pelo vírus deve aumentar nos próximos dias e semanas.

"A descrição da situação como uma pandemia não altera a avaliação da OMS da ameaça representada por esse vírus. Isso não muda o que a OMS está fazendo, nem o que os países devem fazer", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que também ressaltou que a declaração não significa que o órgão vá adotar novas recomendações no combate ao vírus.

"A declaração de uma pandemia não é como a de uma emergência internacional - é uma caracterização ou descrição de uma situação, não é uma mudança na situação", explicou Michael Ryan, diretor-executivo do programa de emergências da OMS.

Ryan ressaltou que a palavra pandemia não pode servir de desculpa para a desistência de combate ou das tentativas de conter a circulação do vírus.

Sobre novos casos

O número de casos fora da China aumentou 13 vezes e o número de países afetados triplicou. "Pandemia não é uma palavra para ser usada de maneira leviana ou descuidada. É uma palavra que, se mal utilizada, pode causar medo irracional ou aceitação injustificada de que a luta acabou, levando a sofrimento e morte desnecessários", disse o diretor-geral da OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Segundo o balanço mais recente da OMS, há mais de 118 mil casos em 114 países e 4.291 mortes. "Essa é uma crise que vai afetar todos os setores", afirmou Tedros. Ainda de acordo com o diretor-geral, os países precisam "detectar, proteger, tratar, reduzir a transmissão, inovar e aprender".

Questionado pelos jornalistas sobre recomendações para fechar escolas e fronteiras, Michael Ryan afirmou que essas decisões têm sido tomadas com base na avaliação de risco dos países. Segundo Ryan, países com um menor número de casos não terão grande impacto na contenção do vírus com medidas de isolamento social.