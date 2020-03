Uma mulher presa por roubar um veículo em Las Cruces, Novo México, nos Estados Unidos, alegou ser a cantora pop Beyoncé Knowles. O Las Cruces Sun-News informou que Surena Henry, 48 anos, foi presa no sábado pela manhã quando um policial reconheceu o carro dela como um veículo roubado recentemente.



Documentos do tribunal mostram que Henry ignorou as ordens do policial de encostar no acostamento da estrada e depois estacionou em frente à sua casa.



Enquanto conversava com o oficial, ela disse que era a Beyoncé. Henry está enfrentando acusações de posse ilegal de um veículo a motor, ocultação de identidade e resistência à prisão.

Galeria de Fotos Mulher alegou ser a cantora Beyoncé Reprodução Surena Henry, 48 anos, foi presa no sábado pela manhã com um veículo roubado Reprodução Beyoncé e Jay-Z Reprodução Instagram